Engter. Die Polizeiinspektion Osnabrück hält die Landesstraße 87 von Engter über Evinghausen bis Schledehausen auch weiterhin für einen Unfallschwerpunkt mit besonderer Gefährdung für Motorradfahrer. Die Anbringung von Rüttelstreifen wird deshalb befürwortet.

Nachdem eine Sperrung der Strecke für „Krafträder aller Art“ durch das Verwaltungsgericht Osnabrück für rechtswidrig erklärt worden ist, heißt es seitens der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion, bei der L 87 handele es sich „um einen Streckenabschnitt mit den höchsten Verkehrsunfallzahlen bei einer Kradbeteiligung (über 50 Kubikzentimeter Hubraum) innerhalb der Polizeidirektion Osnabrück (nicht Polizeiinspektion), also zwischen Nordsee und Teutoburger Wald.“

Weiterlesen: Die meistbefahrenen Motorradstrecken der Region - und ihre Kritiker

Die Polizei nennt konkrete Zahlen. Demnach hat es ab dem Jahr 2012 - nach der Sanierung der Straße - bis zum Ende des vergangenen Jahres insgesamt 451 Verkehrsunfälle auf der L 87 gegeben, bezogen auf den gesamten Streckenabschnitt von Engter (Abzweig von L 78) bis Schledehausen (L 85). An 49 Unfällen seien Krafträder (Kräder) über 50 ccm beteiligt gewesen. In 33 Fällen seien dabei Kradfahrer als Hauptverursacher einzustufen, bei 24 Unfällen waren Kradfahrer alleinige Beteiligte.

Bei den registrierten Unfällen auf dem gesamten Streckenabschnitt kam im Zeitraum von 2012 bis 2017 ein Motorradfahrer ums Leben, es gab zudem 22 schwerverletzte und 24 leichtverletzte Motorradfahrer.

19 Schwerverletzte

Wie die Polizeiinspektion ferner ausführt, seien 35 der insgesamt 49 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern auf dem rund zwei Kilometer langen Teilstück der L 87 zwischen Engter und dem „Dicken Stein“ in Evinghausen registriert worden, hier wurden 19 der insgesamt 22 Motorradfahrer schwer verletzt und 13 der insgesamt 24 leichtverletzt. Für diesen Abschnitt hatte die Stadt Bramsche Anfang März 2015 ein „Durchfahrverbot für Krafträder aller Art“ erlassen, das Ende April 2015 nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Osnabrück vorläufig wieder außer Kraft gesetzt wurde und nach dem abschließenden Urteil endgültig.

Das Gericht hatte sich „überrascht“ darüber gezeigt, dass es in den Jahren 2015 und 2016 – also nachdem die Streckensperrung vorläufig für rechtswidrig erklärt worden war – offenbar nur drei Geschwindigkeitskontrollen an der L 87 gegeben habe. Dem tritt die Polizeiinspektion insofern entgegen, als dass lediglich diese drei Kontrollen hätten belegt werden können. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: „Weitere Kontrollen können stattgefunden haben.“ Aber: „Nicht jede polizeiliche Kontrolle während einer Streifenfahrt wird dokumentiert.“ Der Schwerpunkt habe in den vergangenen drei Jahren 2015 bis 2017 zudem bei der Überwachung der Strecken gelegen, „welche gem. dem sog. Baum Erlass mit 70 km/h beschildert worden sind.“

Anzeige Anzeige

Anbringen von Rüttelstreifen

Darüber hinaus seien bauliche Maßnahmen polizeilichen Kontrollen vorzuziehen, begrüßt die Polizeiinspektion Osnabrück die nun geplante Anbringung von Rüttelstreifen auf der L 87. In Bad Essen seien diese „auf der L 84 erfolgreich zum Einsatz gekommen.“ Auch auf der Kreisstraße 330 zwischen Bissendorf und Borgloh habe sich nach der Aufbringung von Rüttelstreifen die Zahl der Verkehrsunfälle verringert.