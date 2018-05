Engter. Die Bramscher Allee im Ortsteil Engter wird vom 14. Mai bis zum 15. Oktober 2018 im Bereich Ritterspornweg / Kapshügel vollgesperrt. Der Grund für die Verkehrsbehinderung ist die Erstellung eines Kreisverkehrs in dem Neubaugebiet.

Die Anwohner der Bramscher Allee und angrenzender Siedlungsstraßen werden nach Auskunft der Stadtverwaltung von der verantwortlichen Baufirma persönlich oder per Handzettel über die Baumaßnahme und die damit verbundenen Verkehrsbeschränkungen sowie die Erreichbarkeit Ihrer Grundstücke informiert.

Der Kreisverkehr am Ritterspornweg ist das Herzstück des Ausbaus der Bramscher Allee. Es handelt sich um einen Kreisverkehrsplatz mit Mittelinsel und umlaufendem Gehweg. Die weiteren Planungen sehen vor, im Rahmen des Ausbaus der „Bramscher Allee“ entlang der kompletten Ausbaustrecke einen von der bislang sechs Meter breiten Fahrbahn abgesetzten Geh- und Radweg in Pflasterbauweise herzustellen. In Teilbereichen werde hier eine neue Entwässerung durch eine Bord-/Rinnenanlage erforderlich, teilt die Stadt Bramsche zu dem Vorhaben mit.

Während der gesamten Baumaßnahme, die sich bis in den Herbst 2018 erstrecken wird, wird es zu verkehrlichen Beeinträchtigungen bis hin zu Vollsperrungen kommen. „Diese Beeinträchtigungen ergeben sich aus dem jeweiligen Baufortschritt und lassen sich zurzeit noch nicht genau terminieren“, heißt es seitens der Stadt Bramsche.

Der Ausbau der Straße in Engter wird schon seit längerer Zeit sehnlichst erwartet, nachdem 2013 ein erster Entwurf vorgestellt worden war. Anlieger wie auch Ortsrats-Mitglieder beklagten immer wieder die Verkehrsbelastung in Folge des erheblichen Zuzugs in die neuen Baugebiete in der Umgebung. Auch wird die Straße als gefährlich für Radfahrer und Fußgänger eingeschätzt.

Eine Vollsperrung der Bramscher Allee hatte es bereits im April gegeben, als ein Durchlass des Ahrensbaches erneuert worden ist.