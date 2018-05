Engter. Um den von der Stadt Bramsche geplanten Endausbau einer Stichstraße am Rolkers Kamp gab es Diskussionen im Ortsrat Engter. Unter anderem deshalb, weil nach Ansicht eines zahlungspflichtigen Anliegers ausschließlich sein Nachbar profitieren würde – der wiederum Mitarbeiter der Stadt Bramsche ist.

12.000 Euro soll der Endausbau der rund 100 Quadratmeter großen Fläche kosten, im kommenden Haushaltsjahr soll er erfolgen. So schlägt es die Stadt Bramsche in ihrer Prioritätenliste für Investitionen im Ortsteil Engter für das Haushaltsjahr 2019 vor.

Gegen diese Planung erhob in der jüngsten Ortsrats-Sitzung ein Anlieger das Wort. Er monierte, es sei an dieser Stelle immer ein Fußweg als Verbindung vom Rolkers Kamp in das künftige Baugebiet vorgesehen gewesen. Dafür hätten keine Anliegerbeiträge erhoben werden können. Nun habe er erst kurzfristig erfahren, dass ein Teil der Gesamtfläche „als allgemein nutz- und befahrbare Fläche“ gepflastert werden solle. Dadurch entstünden „plötzlich“ Anliegergebühren von rund 10.000 Euro, von denen er circa 60 Prozent tragen solle.

Kosten, aber kein Nutzen

Ein zusätzlicher Nutzen ergebe sich für ihn nicht. Einziger Nutznießer sei vielmehr sein Nachbar – der städtische Mitarbeiter – und dessen Familie. Als diese das Grundstück gekauft hat, habe sie gewusst, dass ihre Hausanbindung über den Rolkers Kamp erfolgt. „Auch war ihnen bekannt, dass das vorgelagerte Grundstück mit den 2 Kastanienbäumen der Stadt Bramsche gehörte. Später soll die Familie [...] dieses Grundstück von der Stadt Bramsche erworben haben. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist ihr Grundstück direkt vom Rolkers Kamp aus erreichbar“, erklärte der Mann, der seine Ausführungen von einem Blatt Papier ablas.

Er betonte, er habe nichts dagegen, wenn die Stadt bereits jetzt einen Fußweg anlege, auch wenn das Baugebiet erst in einigen Jahren bebaut werde. Aber, so erklärte er auch im Namen seiner Ehefrau: „Wir wehren uns gegen jegliche Anliegergebühren, die ausschließlich dem Nutzen nur eines Anliegers dienen.“ Der Mann sagte, er verstehe nicht, „weshalb wir plötzlich eine quasi ‚private Einfahrt auf öffentlichen Grund‘ mitbezahlen sollen, die nicht für den allgemeinen Verkehr benötigt wird. Jeder Anwohner im Rolkers Kamp musste seine Einfahrt selbst bezahlen.“ Und des Weiteren: „Mag sein, dass bisher rechtlich alles in Ordnung ist, aber viele Bewohner im Rolkers Kamp fühlen sich übergangen und sind über die gesamte Vorgehensweise moralisch enttäuscht.“

Aus dem Ortsrat erfuhr der Engteraner Unterstützung. Ortsbürgermeister Ralf Seeleib stellte allerdings zunächst richtig, dass der besagte Abschnitt durchaus schon länger als öffentliche Verkehrsfläche vorgesehen gewesen sei und Anlieger damit beitragspflichtig seien. Der Ortsrat habe das zwar abgelehnt, es sei aber auf Stadtrats-Ebene anders entschieden worden. Er sehe allerdings bei dem geplanten Vorhaben nicht die Notwendigkeit, es bereits jetzt umzusetzen.

Im Namen der CDU-Fraktion erklärte Ernst-August Rothert, man werde der Prioritätenliste und damit dem Endausbau nicht zustimmen. Bei dem Grundstück mit den Kastanien habe sich ein Eigentümerwechsel ergeben. Es sei deshalb nun möglich, darüber vom Rolkers Kamp aus eine Zufahrt zum Grundstück des städtischen Mitarbeiters zu schaffen, ohne dass sich der Nachbar an den Kosten beteiligen müsse.

Anzeige Anzeige

Prioritätenliste einstimmig abgelehnt

Der Ortsrat lehnte die Prioritätenliste einstimmig ab. Über den Haushalt 2019 wird allerdings im Herbst der Stadtrat beraten und entscheiden.

Namentlich und mit beruflicher Funktion benannt wurde der „städtische Mitarbeiter“ im Verlauf der Sitzung übrigens einzig von seinem Nachbarn. Die Kommunalpolitiker sprachen von „dem Herrn, der das Grundstück gekauft hat“ oder der „Familie, die dort jetzt wohnt. Hintergrund: Der städtische Mitarbeiter hatte in der Vergangenheit bereits einen Ortsrats-Politiker im Zusammenhang mit den Streitigkeiten um den Ankauf des Grundstücks verklagt.