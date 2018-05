Aus St. Martinus, Ueffeln und der Grundschule Im Sande (von links) kamen die drei Erstplatzierten des Wettbewerbs der Viertklässler.

Schleptrup. Wann immer Kinder im Grundschulalter, vom Stillsitzen auf dem Schulmobiliar befreit, in einer Sporthalle ihre Bewegungsfreude nicht mehr zügeln müssen, dann ist Aktion angesagt. Am Freitagvormittag, 4. Mai 2018, war der Tischtennis-Verband Niedersachsen mit dem Equipment aus seinem Schnuppermobil in die Turnhalle am Heidedamm gekommen.