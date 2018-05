Die Pläne für den Erweiterungsbau stehen: von links Barbara Otte-Becker (Realschule), Bürgermeister Heiner Pahlmann, Wolfgang Furche und Christian Müller (Stadt Bramsche) und Dorte Hierse. (Hauptschule). Foto: Hildegard Wekenborg-Placke

Bramsche. Die Pläne für das 2,5-Millionen-Projekt Schulerweiterung an der Heinrichstraße nehmen allmählich konkrete Gestalt an. Wie Christian Müller vom Gebäudemanagement der Stadt Bramsche am Donnerstag, 3. Mai 2018, erläuterte, hofft man derzeit auf die Baugenehmigung, um nach den Sommerferien mit den Auschreibungen beginnen zu können.