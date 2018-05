Epe. Schützenfest 2018 in Epe: Am Samstag, 5. Mai, und Sonntag, 6. Mai 2018, werden die neuen Königspaare der Kinder und Erwachsenen ermittelt. Abends gibt es Live-Musik mit „Hot Stuff“.

Nachdem bereits ein Kinderfackelzug stattgefunden hat, beginnt das Kinderschützenfest 2018 in Epe am Samstag, 5. Mai, mit dem Antreten um 13.30 Uhr am Eper Dorftreff. Der Festzug bewegt sich über die Straße Am Nonnenbach zur Kinderkönigin Marie Krelage. Nach der üblichen Stärkung mit Kuchen und Limonade erfolgt der Rückweg über die Straße Am Nonnenbach zum Festplatz am Eper Dorftreff. Am Abend steigt dann ab 20 Uhr der traditionelle Festball im Festzelt mit der Live-Band „Hot Stuff“.

Zum Großschützenfest am Sonntag, 6. Mai 2018, treffen sich die Schützen um 13 Uhr am „Amtsrichter“ im Kloster Malgarten. Der Festzug bewegt sich über die Sögelner Allee zum Königspaar Melanie Back-Krüger und Brian Walker. Hier geht es nach der üblichen Stärkung zurück über die Malgartener Straße bis Höhe Münstermann, ab dort über die Straße Am Nonnenbach.

Proklamation

Schon kurz nach dem Eintreffen gegen 15.15 Uhr findet die Proklamation des neuen Kinderkönigspaares statt. Ab 19.30 Uhr werden dann das neue Königspaar, der Schützenkaiser, Jugendkönig und die Damenkönigin proklamiert.

Die Festzüge werden am Samstag vom Spielmannszug Epe und am Sonntag von dem Trompeterkorps Hesepe begleitet. An beiden Tagen gibt es ein Platzkonzert, das am Samstag vom Spielmannszug und am Sonntag vom Trompeterkorps gestaltet wird. Sonntagabend wird das Schützenfest mit dem Festball im Festzelt abgeschlossen. Dieser startet um 19 Uhr mit der Live-Band „Hot Stuff“. Der Eintritt ist frei.

An beiden Festtagen gibt es wieder eine große Tombola, die mit wertvollen Preisen aufwartet, eine Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen, außerdem Karussell, Hüpfburg, Imbissstand und Kinderbelustigung auf dem Festplatz am Eper Dorftreff

Am Donnerstag, 10. Mai 2018 (Himmelfahrt), werden dann mit einem ökumenischen Familien-Gottesdienst um 10.30 Uhr am Eper Dorftreff und dem anschließenden Frühschoppen im Eper Dorftreff mit Kinderbelustigung und Köstlichkeiten vom Grill die Feierlichkeiten des Schützenvereins beendet.