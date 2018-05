Bramsche. Für einen guten Zweck und auf die Einladung des Lions Club Bersenbrück-Hasetal trat das Hasequintett in der Kornmühle des Tuchmacher Museums auf. Das Benefizkonzert kam dem „Native Speaker“-Projekt der Bramscher Hauptschule zugute.

Wie es zu dem Konzert gekommen war, erläuterte der derzeitige Lions-Club-Präsident Jörg Barowski in seiner Begrüßungsrede. Barowski lobte das Schulprojekt und gab das Wort an Hauptschullehrer Stefan Rudys weiter. Dieser stellte die „Native Speaker“-Initiative, bei der Muttersprachler aus England oder Australien für eine Woche an die Hauptschule kommen und dort in Workshops dafür sorgen, dass die Schüler Hemmungen in Sachen Englischsprechen abbauen, vor. Außerdem bedankte sich Rudys für die Unterstützung.

Das musikalische Frühlingsmotto des Abends leitete der Hasequintett-Pianist Peter Gronemann kurz darauf von einem Zitat des österreichischen Komponisten und Dichters Georg Kreisler („Taubenvergiften im Park“) ab. Gemeinsam mit Jochen Schröder (Violine), Melitta Maass (Viola/2. Violine), Johannes Meyer (Kontrabass) und Gisela Söder (Violoncello) interpretierte Gronemann zunächst Johann Nepomuk Hummels Quintett Es-dur op.87.

„Von Moll nach Dur und wieder zurück“, kündigte Gronemann das abwechslungsreiche, mit vielen unterschiedlichen Stimmungen gespickte Stück an. Wie bei einem Spaziergang durch den kompletten Frühling schaffte es das Hasequintett, seine Zuhörer vom trägen Frost bis hin zu hochsommerlichen Stippvisiten zu geleiten. Dem von Kreisler beschworenen „bunten Frühling“ folgten die fünf Musiker damit punktgenau.

Melancholisch oder fröhlich-frivol

Deutlich melancholischer startete das zweite Stück des Abends. Das Klavierquintett c-moll op.16 (1. Satz) des Frühromantikers Hermann Goetz bestach vor allem durch seine Gefühlsschwere. Während die Hummel-Interpretation dank fröhlich-frivoler Tempowechsel überzeugte, bestach das Goetz-Stück durch seine Imposanz. Besonders die fragile Eleganz von Gisela Söders Violoncello und die zupackende Dominanz des von Johannes Meyer gespielten Kontrabasses entwickelten dank ihrer Gegensätzlichkeit eine große Anziehungskraft.

Nach den längeren Kompositionen von Hummel und Goetz widmete sich das Hasequintett im weiteren Verlauf des Konzerts einigen Salon-Stücken. Musikalisch ging es hierbei etwas lockerer zu. Ob „Tanzen möchte ich“ aus Emmerich Kálmáns „Czárdásfürstin“, „Neapolitanische Ständchen“ von Gerhard Winkler oder Johannes Brahms‘ „Ungarischer Tanz Nr. 5“: Die verspielte Fröhlichkeit der Salonmusik stand dem zweiten Konzertteil gut zu Gesicht. Aufgelockert wurden die musikalischen Darbietungen von thematisch passenden Gedichten, die Christel Förster vortrug.