Das Tuchmacher-Museum ist Thema in der Sitzung des Bramscher Ausschusses für Schule und Kultur am 8. Mai. Foto: Ilka Thoerner

Bramsche. Zwei Ausschüsse des Bramscher Stadtrates tagen in der zweiten Maiwoche. Im Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung geht es am 9. Mai vor allem um Erennungen, im Ausschuss für Schule und Kultur am Tag zuvor vor allem um zwei Museen.