Engter: Dallmann-Teilbetrieb darf wieder in Pelkebach einleiten MEC öffnen

Das Regenrückhaltebecken von Dallmann am Pelkebach nehmen Detlef Wilcke, Jochen Wasko, Christoph Meyer und Thorsten Goerke (v.l.-) in Augenschein. Foto: Heiner Beinke

Engter/Lappenstuhl. Teil eins der Sanierung bei Dallmann und am Pelkebach in Engter und Lappenstuhl ist abgeschlossen: Vom Betriebsgelände südlich der Straße Igels Sand darf die Firma Dallmann nach der Sanierung des Regenrückhaltebeckens wieder Oberflächenwasser in den Bach einleiten.