Der Europaabgeordnete Thiemo Wölken (2.v.r.) besuchte die Firma Leiber .Zusammen mit (v.l.) Ralf bergander, Heiner Pahlmann, Guido Pott und Klaus Sandhaus wurde er von Michael von Laer empfangen. Foto: Yvonne Sommer

Bramsche. Der Europaabgeordnete Tiemo Wölken (SPD) hat die Firma Leiber in Bramsche besucht. Leiber sei eine alteingesessene Firma in Bramsche und als Weltmarktführer in der Verarbeitung von Bierhefe sehr interessant, lobte der Europaabgeordnete, der unterwegs ist, um seinen Wahlkreis besser kennenzulernen.