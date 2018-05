Bramsche. Auch wenn manche einen anderen Eindruck haben: Die Leerstandsquote in der Bramscher Innenstadt ist „extrem gering“. Darauf hat Geschäftsführer Wolfgang Kirchner auf der Jahreshauptversammlung des Förderkreises Freundliches Bramsche hingewiesen.

Nur rund zwei Prozent der Verkaufsfläche in der Innenstadt stünden leer. Dieser Wert sei im Vergleich der Mittelzentren im Bereich der IHK Osnabrück-Emsland „unschlagbar“, meinte Kirchner auf eine kritische Nachfrage in der Versammlung. Karin Bormann vom Kunstverein hatte wissen wollen, ob der Verein nicht einen der Leerstände für eine Galerie nutzen könnte. Kirchner meinte, dies müsse immer mit dem jeweiligen Eigentümer verhandelt werden.

Bürgermeister benennt Perspektiven

Zuvor hatte Bürgermeister Heiner Pahlmann über Perspektiven der Stadtentwicklung in Bramsche gesprochen,. Der gerade begonnene Neubau der Bramscher Nachrichten in der oberen Großen Straße sei nicht nur ein willkommener Lückenschluss, sondern werde auch „der Entwicklung in diesem Bereich guttun“, zeigte er sich überzeugt.

Er berichtete von den „sehr konstruktiven“ Workshops im Rahmen der City-Offensive. Da gebe es kleine, konkrete Anregungen wie die „Plauderbänke“, die sofort umgesetzt werden könnten, aber auch andere Elemente wie die Beleuchtung, die einer längeren Vorbereitung bedürften. Auch her seien aber erste Aufträge vergeben.

Digitale Fortschritte

Bramsche sei damit „analog ganz gut unterwegs“, fand der Bürgermeister. Aber auch digital gebe es Fortschritte wie etwa das gemeinsam Portal www.city-bramsche.de. „Das macht tatsächlich Appetit“, lobte er das digitale Angebot, das allerdings ständiger Aktualisierung bedürfe. Um das zu finanzieren, sie das Engagement de Einzelhandels notwendig. Der Start sei gelungen, aber die bisherige Zahl von Mitgliedern, die für ihre Einträge bezahlen, sei „auf Dauer nicht ausreichend“, ergänzte Wolfgang Kirchner. Um die regelmäßige Pflege der Seite durch eine Agentur im gewünschten Umfang leisten zu können, müssten sich mehr Händler mit einem monatlichen Beitrag zwischen 35 und 95 Euro engagieren, mahnte Kirchner.

Appell an Mitglieder

Der Geschäftsführer appellierte auch grundsätzlich an die Mitglieder, sich stärker einzubringen. „Sorge“ bereite dem Vorstand auch die Tatsache, dass es aus Kreisen der Mitglieder kaum Rückmeldungen gebe, wenn der Vorstand Befragungen starte. „Das ist nicht gut für den Verein und nicht gut für den Standort“, sagte Kirchner. Aktuell hat der Förderkreis Freundliches Bramsche 118 Mitglieder.