Für Julian Göcke (Zweiter von links) und die Hasestädter zählt im Meisterschaftskampf nur ein Auswärtssieg. Archivfoto: Rolf Kamper

Bramsche. Die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche spielen am Samstag, 28. April 2018, beim FC Schüttorf 09. Die Hasestädter treffen dabei auf FC-Trainer Dennis Kötter. In der kommenden Saison wird der Übungsleiter an der Seitenlinie des TuS stehen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.