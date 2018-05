Bramsche. Das Seniorenpflegeheim St. Martinus in Bramsche feiert im Mai dieses Jahres seinen zehnten Geburtstag. Elisabeth Pfister gehört nicht nur zu den ersten Bewohnern. Mit ihren 104 Jahren ist sie auch eine der beiden ältesten Einwohner Bramsches. Was sie erlebt hat und was ihr Geheimnis für ein langes Leben ist, hat sie uns erzählt.

Sie wurde zwei Jahre nach dem Untergang der Titanic geboren und hat zwei Weltkriege miterlebt. Jetzt ist Elisabeth Pfister 104 Jahre alt und sitzt in ihrem Zimmer im Seniorenpflegeheim St. Martinus in Bramsche in einem Sessel. Die Haare ordentlich frisiert, eine lange, goldene Kette über dem leichten, hellblauen Pullover. Auf dem Tisch neben ihr stehen Orchideen und andere buntblühende Zimmerpflanzen – Geschenke von Bekannten zu ihrem 104. Geburtstag vor einigen Wochen. Als ihr Blick auf die Blumen fällt, lächelt sie. „Ich hatte so einen schönen Geburtstag.“ Die Kinder aus dem Kindergarten sangen für sie, zahlreiche Bekannte gratulierten. Ihre Verwandten hat Pfister alle überlebt. Und obwohl sie in ihrem Leben auch viel Leid erlebt hat, denkt sie gerne an ihre jungen Jahre zurück, wie sie sagt.

Als Krankenschwester gearbeitet

Gebürtig kommt Pfister aus der Nähe des Riesengebirges in Schlesien. Zusammen mit neun Geschwistern wuchs sie dort auf, erzählt die Seniorin. Ihre Eltern haben sich „krumm gemacht“, um allen Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. Und Pfister wusste bereits früh, was sie werden wollte: „Schon als junges Mädchen wollte ich immer anderen helfen und unbedingt Krankenschwester werden.“ Und das wurde sie auch. Wenn Pfister von ihrer Arbeit erzählt, leuchten ihre Augen. „Die Zeit in der Krankenpflege war toll.“ In ihrer Heimat arbeitete Pfister unter anderem als OP-Schwester auf der Entbindungsstation. In einem Briefumschlag, den sie mühsam aus einem Schrank nimmt, stecken Fotos, die die junge Elisabeth mit einem Häubchen in einem Krankenzimmer zwischen ihren Kollegen zeigt. Die Namen der Ärzte und Schwestern von damals kennt sie noch.

Vor den Russen geflohen

Zwischen den Fotos ist auch eines von ihrem verstorbenen Mann. 25 Jahre waren die beiden miteinander verheiratet. Eigene Kinder hatten sie nicht. „Wir haben erst spät geheiratet, 1952. Da war bei mir schon der Lack ab“, sagt Pfister und lacht. Zu den Kindern ihres Mannes und deren Enkel habe sie aber noch Kontakt.

Kennen lernte die Seniorin ihren Mann in Koblenz. In die Stadt in Rheinland-Pfalz ging sie, als sie vor den Russen aus der Heimat fliehen musste. Noch einmal zurückgegangen ist sie nie. „Mein Bruder hatte in Koblenz ein Hotel. Über 1000 Kilometer bin ich zu Fuß gelaufen. Und als ich da war, war alles kaputt.“ Zunächst lebte Pfister in Trümmern, verdiente sich ein wenig Geld, indem sie Zement und Dreck von Steinen klopfte. Später fand sie Arbeit in einem Krankenhaus, war insgesamt 40 Jahre als Krankenschwester tätig. „Ich habe Kranke immer sehr gerne gepflegt. Und die Kranken mochten mich.“

Einige Beschwerden

Heute ist Pfister die, um die sich die Pfleger kümmern. Weil sie Arthrose in den Fingern hat, müssen die Pfleger ihr die Brote schmieren. „Das habe ich früher immer alleine gemacht“, sagt sie. Doch die 104-Jährige hat auch drei gebrochene Wirbel, auf dem linken Ohr hört sie nicht mehr gut – die Nachwirkungen einer Mittelohrentzündung, die sie damals auf der Flucht bekam – und eine Krankheit hat ihr Augenlicht geschwächt. Auf einem Auge ist sie sogar erblindet. Im Kirchenchor singt Pfister heute nicht mehr, weil sie die Liedtexte nicht mehr lesen kann. Auswendig kennt sie nur die ersten Strophen. Doch ansonsten weiß sich die Seniorin zu helfen: „Telefonnummern kenne ich alle im Kopf. Ich bin froh, dass ich noch geistig rege bin. Zum Gedächtnistraining hier gehe ich nicht. Da gehe ich lieber spazieren.“ Ganz so weit wie früher geht zwar auch das nicht mehr, aber zum Friedhof oder zum Supermarkt läuft sie manchmal noch. „Die Beine wollen eben nicht mehr so. Es ist nicht schön, wenn man so alt ist und die Knochen nicht mehr wollen.“

Viele Angebote

Doch im Seniorenpflegeheim St. Martinus gibt es einige Angebote, mit denen sie sich ablenken und unterhalten kann, sagt sie: Gymnastik, musikalische Unterhaltung, besagtes Gedächtnistraining und weitere Aktionen des Förderkreises. „Langeweile habe ich hier nicht“, sagt Pfister, die 1997 von Koblenz nach Bramsche gezogen ist, weil ihre Schwester hier wohnte. Kurze Zeit später starb die Schwester.

Anzeige Anzeige

Gute Gene

Und was ist Pfisters Geheimnis für ein so langes Leben? Zum einen hätten ihre Eltern einen großen Anteil daran, dass sie so alt geworden ist. „Das sind die Gene. Meine Mutter ist 93 Jahre alt geworden.“ Zum anderen, weil sie in ihrem Leben immer viel gearbeitet habe. Dass Pfister auch nicht aussieht wie 104, dafür gebe es aber noch eine andere Erklärung: „Ich habe noch nie eine Creme benutzt“, sagt sie. Nicht trotzdem, sondern vielmehr deshalb sei ihre Haut ganz weich. „Wenn mir die Schwestern die Füße waschen, fragen sie immer, was ich mache, dass das so ist“, sagt sie. Dann fällt ihr Blick erneut auf die Blumen auf ihrem Tisch. „Ich hatte so einen schönen Geburtstag.“