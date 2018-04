Nur wenn die Karussells voll sind, verdienen die Schausteller etwas. Doch wie locken Sie die Besucher in ihre Fahrgeschäfte? Archivfoto: Heiner Beinke

Bramsche. Für Schausteller ist Kirmes Alltag. Sie leben davon, dass die Besucher mit ihren Fahrgeschäften fahren. Mit welchen Sprüchen locken Sie diese in ihr Karussell? Und was ist für sie selbst ein Muss auf jeder Kirmes? Wir haben ein paar der Schausteller gefragt, die in diesem Jahr auf dem Frühjahrsjahrmarkt in Bramsche sind.