Bramsche. Schülerinnen und Schüler der Bramscher IGS haben Senioren im Umgang mit dem Computer unterrichtet.

Kinder und Jugendliche verfügen heutzutage bereits in frühem Alter über ein vielfältiges Wissen im Umgang mit dem Computer. Da sich die Schüler der IGS Bramsche bisher nur in der Position der Lernenden befanden, ergab sich nun die Möglichkeit, dass sie auch einmal als „Lehrer“ in ihrem Fachgebiet – dem Umgang mit Computern und Internet – tätig werden können.

Den Schülerinnen und Schüler der IGS Bramsche bot sich jetzt die Möglichkeit, ihr Wissen an Menschen weiterzugeben, die bisher sehr wenig mit diesem Medium zu tun hatten. Genauer gesagt handelt es sich um ältere Personen, die im Zuge des Projekts „Schüler schulen Senioren“ Erfahrungen am Computer sammeln konnten.

Gemeinsam mit den FSJ‘ lern Kilian Kuhlmann und Nico Mutert sowie dem Schulsozialpädagogen Daniel Fuhrmann gaben die neun Schüler den sieben teilnehmenden Senioren, Anleitungen und Hinweise zum leichten Einstieg in die Computerwelt. Nach einer 30-minütigen Unterrichtseinheit im Plenum ging es durch die jungen „Experten“ in die Einzelbetreuung der neugierigen Teilnehmer. Viele Schüler waren sofort mit ihren Lernenden vertraut, handelte es sich dabei doch manchmal um den eigenen Großvater beziehungsweise die eigene Großmutter. Der Spaßfaktor blieb dabei natürlich nicht aus.

In der Durchführung des Generationen verbindenden Projekts zeigten sich die Schüler bei der Vermittlung ihres Wissens sehr engagiert und sorgten zudem mit Kaffee und Keksen für eine gemütliche Atmosphäre. Die wissbegierigen Teilnehmer, zeigten sich von der Durchführung des Angebots so begeistert, dass eine Fortsetzung folgen wird.

Am Donnerstag, 8. März 2018, 14:30 Uhr bis 15.30 Uhr, Raum K102, treffen sich alle zu einer weiteren Runde „Schüler schulen Senioren“ in der IGS Bramsche.