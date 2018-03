Die Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins Nadia Nashir (re) stellte im Weltladen ihren Verein und die Situation der Frauen vor. Foto: Judith Perez

jup Bramsche. Für Mädchen in Afghanistan ist es noch immer nicht selbstverständlich, dass sie eine Schule besuchen dürfen. Deshalb setzt sich die gebürtige Afghanin Nadia Nashir seit 25 Jahren für Frauenrechte und insbesondere für den Schulbesuch von Mädchen in ihrem Land ein. In einem Bildvortrag mit anschließender Diskussion erzählte sie am Montagabend im Weltladen von ihrem Land, der Situation der Frauen und dem Afghanischen Frauenverein.