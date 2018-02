Gottesdienst zum Weltgebetstag am Freitag in Hesepe MEC öffnen

Im letzten Jahr fand der Weltgebetstag in Engter statt. Archivfoto: Reinhard Fanslau

Hesepe. Die Christuskirchengemeinde in Hesepe ist Gastgeber beim Welt-Gebetstag. Den Gottesdienst am Freitag, 2. März, feiern die Bramscher Kirchengemeinden aller Konfessionen ab 19.00Uhr gemeinsam in der Christuskirche in Hesepe. Nach dem Einsingen beginnt um 19.30 Uhr der Gottesdienst. Im Abschluss ist ein gemütliches Beisammensein im Gemeindehaus geplant.