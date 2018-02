Bramsches Youngster Jan Philipp Seitz (weißes Trikot) im Duell mit Oldenburgs Axel Romiller, Archivfoto: Rolf Kamper

Bramsche. Hinter den Regionalliga-Basketballern der Ademax Red Devils Bramsche liegt – schon wieder – ein spielfreies Wochenende. Im zerklüfteten Spielplan ist das in dieser Saison leider keine Seltenheit. Erfreulicherweise werden die Zwangspausen im Schlussspurt aber weniger. Bis zum letzten Spieltag am Samstag, 14. April 2018, warten auf die Hasestädter noch fünf Partien, die über den Titel in der 2. Regionalliga Nord-West entscheiden werden.