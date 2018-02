Gerade in die SPD eingetreten sind Lisa Pörtge und Benjamin Weinert. Er ist gegen den Koalitionsvertrag, sie eher dafür. Fotos: Heiner Beinke

Engter. Ja oder Nein? Selten war eine so schlichte Frage so bestimmend wie beim 60. Grünkohlessen der Bramscher SPD. Denn die Frage, wie es die Genossen mit der Großen Koalition in Berlin halten, stand auch im Saal Rothert in Engter im Mittelpunkt. Die Bilanz unserer kleinen Umfrage: Das Ja überwiegt, allerdings häufig mit einem dicken Aber versehen.