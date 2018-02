Mit publikumswirksamen Experimenten stellte sich der Fachbereich Chemie an der Realschule vor.

Bramsche. In ihren neuen Räumen an der Heinrichstraße fand am Freitagnachmittag, 23. Februar 2018, der Tag der offenen Tür der Bramscher Realschule statt. Grundschüler der aktuellen Jahrgangsstufe vier waren mit ihren Eltern eingeladen, sich das Angebot der Realschule aus der Nähe anzusehen.