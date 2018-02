Männerfrühstück in Achmer mit Notfallseelsorger MEC öffnen

Notfallseelsorger Pastor Jürgen Kuhlmann bei seinem Referat.

Achmer. Gut 30 Herren nahmen das Angebot der Friedenskirchengemeinde Achmer an und kamen am Samstagmorgen zum Männerfrühstück ins Gemeindehaus. Direkt im Anschluss an Brötchen, Kaffee und mehr stillte Pastor Jürgen Kuhlmann aus Bersenbrück den Informationshunger der Gäste und trug eine gute Stunde lang aus seinen spannenden Erfahrungen als Notfallseelsorger vor.