In Bramsche-Engter geriet eine Lagerhalle auf einem Hof in Brand. FOTO: NWM-TV Drei Feuerwehren im Einsatz 100 Hühner in Feuer auf Bauernhof in Bramsche verbrannt Von Martin Schmitz | 05.08.2022, 15:53 Uhr | Update vor 1 Std.

In Bramsche geriet am Freitag eine kleine Halle in Brand, die zu einem Hof gehört. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am Abend noch an.