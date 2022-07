Der achtjährige Noah Delgado (links) aus Bramsche übt mit Coach Lance Spross aus Midlothian Texas die richtige Wurftechnik beim Baseball. FOTO: Lena Weimer up-down up-down Camp der Freien Christengemeinde US-Trainer bringen Bramscher Kids Baseball bei Von Lena Weimer | 27.07.2022, 06:30 Uhr

„Good job!“, „Los, du schaffst das!“, „Run!“ - auf Deutsch und Englisch feuern Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich gegenseitig an. Auf dem Sportplatz am Wiederhall findet in dieser Woche bereits zum zehnten Mal das Baseballcamp der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) Bramsche statt. Spaß an der US-amerikanischen Sportart und ein gutes Miteinander stehen dabei im Mittelpunkt.