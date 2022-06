BW Hollage III - FCR Bramsche, Sa., 18.30 Uhr. Im ersten Spiel der Rückrunde können die Bramscher gleich Samstag zeigen, dass ihre ansprechende Zwischenbilanz nicht von ungefähr kommt. Allerdings muss der FCR sich darauf einstellen, dass die Hollager das 0:6 vom Wiederhall noch sehr gut auf dem Schirm haben und den Bramschern nicht noch einmal in die Karten spielen. Auch die anderen Spitzenmannschaften haben sich in Hollage schwer getan. Dennoch gilt Bramsche als Favorit, dessen Trümpfe aber nur stechen, wenn der gute Gesamteindruck der letzten Wochen durch Ordnung und Disziplin, Einsatz und Tempo bestätigt wird.

SC Rieste II - FC Kalkriese II, Sportanlage auf Lage, So., 12 Uhr. In der Varus-Arena haben sich die Kalkrieser vor einer Woche bis auf die Knochen blamiert. Der Mannschaft von Kevin von der Heide fand zu keinem Zeitpunkt eine Einstellung zu der manchmal überharten, körperbetonten Gangart der Riester, die der FCK-Zweiten früh den Schneid abkauften und bei besserer Trefferquote durchaus höher hätten gewinnen können. Ob sich die Gäste ausgerechnet auf Lage wieder fangen und die Talfahrt stoppen, darf bezweifelt werden, da Rieste II sicher mit der bewährten Methode den Erfolg zu wiederholen versucht. .

SC Herringhausen - TSV Ueffeln, So., 14 Uhr. Die Ueffelner wissen immer noch nicht, wo sie stehen, da das Hinspiel am letzten Wochenende den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen ist. Auch im zweiten Anlauf geht es am Sonntag in dem brisanten Kellerduell um nichts weniger als um eine Weichenstellung für oder gegen den Klassenerhalt. Der TSV kann sich keine Niederlage leisten, soll nicht schon zur Winterpause geklärt sein, dass beide Bramscher Aufsteiger von 2011 als Einzige um den Klassenerhalt bangen müssen. Herringhausen tut bestimmt alles für den dritten Heimsieg gegen immer noch sieglose Gäste, die weit hinter ihrem bescheidenen Saisonplan herhinken.

TV Bohmte II - SV Hesepe/Sögeln, So., 12 Uhr. „Aller guten Dinge sind drei“- mit dieser Volksweisheit mögen sich die Heseper selbst Mut machen, dass im dritten Aufeinandertreffen binnen weniger Wochen gegen Verfolger Bohmte II endlich der erhoffte Sieg gelingt. Allerdings darf die Mannschaft von Trainer Ralf Krons einerseits nicht wieder so fahrlässig mit ihren Torchancen umgehen und sich andererseits möglichst keine Abwehrschnitzer erlauben, auf die die ehrgeizigen und lauffreudigen Gastgeber nur warten. Der Tabellenführer könnte mit einer erneuten Punkteteilung gut leben. Drei Punkte würden aber sicher beruhigend wirken, um dann mit breiter Brust auf Schüttenheide gegen TuS Engter eine gute zweite Jahreshälfte abzuschließen.

TuS Engter II - TuS Engter, auf Schüttenheide, So., 13 Uhr. Am Wochenende steigt bereits das Rückspiel der Vereinsmeisterschaft im TuS Engter. Grundverschiedene Fußballwelten treffen also erneut aufeinander, wenn die zweite Herrenmannschaft auf Schüttenheide in der 1. Kreisklasse Nord B die eigene Erste empfängt. Im Hinspiel gingen die ehrenwerten Herrschaften mit 0:7 richtig baden. Auch am Sonntag stehen die Vorzeichen auf Wiederholung des Ergebnisses. Dennoch wollen die unterlegenen Oldies dem Tabellenzweiten das Leben noch schwerer machen. Im vereinsinternen Vergleich steht die Rivalität im Vordergrund. TuS-Trainer Uwe Grafe erwartet von seiner Elf, nach obligatorischem Abtasten deutlich zu machen, wer Herr im Hause auf Schüttenheide ist. Wenn die Reserve ihre Kräfte aber gut einteilt, sicher und auch kompromisslos verteidigt und auf Einzelaktionen mit Bumerang-Effekt weitgehend verzichtet, dürfte es Grafes spielerisch bisher wenig überzeugende Mannschaft schwer haben, den Hinspielsieg in auch nur annähernd gleicher Höhe zu wiederholen. Dem Tabellenletzten käme dagegen der erste Sieg so kurz vor der Winterpause sehr gelegen.