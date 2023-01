Auf ähnliche Weise gingen die Täter in den Häusern am Wiehengebirge vor. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Polizei vermutet Zusammenhang Gleich zwei Einbrüche an der Grenze zwischen Ostercappeln und Bohmte Von Vincent Buß | 15.01.2023, 14:24 Uhr

In zwei Häuser an der Grenze zwischen Ostercappeln und Bohmte ist am Samstagabend eingebrochen worden. Ein Nachbar vermutet, etwas gesehen zu haben. Mittlerweile sind Spezialisten der Polizei im Einsatz.