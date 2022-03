Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VfL Lintorf haben das nächste Mammut-Wochenendprogramm vor sich. FOTO: Stefan Gelhot Regionalliga: Zwei Auswärtsspiele Lintorfs Volleyballerinnen wollen ihr Punktekonto gegen Schlusslichter füllen Von Linda Hinsken | 25.03.2022, 16:05 Uhr

Nachdem die Volleyballerinnen des VfL Lintorf das erste Mammut-Programm mit zwei Spieltagen in einer Woche hinter sich gebracht haben, geht es ähnlich weiter: Am Samstag, 26. März, treten sie um 11 Uhr beim SV Wietmarschen an und reisen am Sonntag, 27. März, zu 16 Uhr zum SC Langenhagen.