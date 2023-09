Kindergartenkinder als Hummeln dabei Ernteumzug in Herringhausen: Fast das ganze Dorf war auf den Beinen Von Heinz-Jürgen Reiß | 04.09.2023, 17:16 Uhr Nicht zu übersehen: Die Herringhauser machten entweder im Umzug mit oder bestaunten ihn vom Straßenrand aus. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Sonntag in Herringhausen. Es scheint kein Mensch mehr zu Hause zu sein. Der Grund ist das Erntedankfest, das in diesem Jahr mit einem Ernteumzug verbunden ist. Und die Leute wirken entweder am Umzug mit – oder sie stehen als Zuschauer am Straßenrand.