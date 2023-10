... des Windparks beträgt nach Angaben des Unternehmens aus dem Frühjahr 2023 rund 96.000 Megawattstunden, was dem Bedarf von mehr als 38.000 Haushalten entspreche.

Errichtet werden zehn Nordex-Anlagen des Typs N-149 mit einer Leistung von je 4,5 Megawatt.

Die Anlagen vermeiden einer Enercity-Mitteilung zufolge jährlich 38.400 Tonnen CO 2. Das sei vergleichbar mit dem Ausstoß von rund 46.000 Autos.



Die Enercity GmbH & Co. KG investiert 70 Millionen Euro in Haldem.