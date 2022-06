In ein Geschäftsgebäude an der Dammer Straße drangen Unbekannte am Montag gegen 7.50 Uhr ein. Die drei männlichen Personen wurden beobachtet, bevor sie unerkannt flüchteten. Später konnte festgestellt werden, dass sie sich an einem Kellerschacht zu schaffen gemacht hatten. Erbeuten konnten sie jedoch nichts.