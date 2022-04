Dieser Wolf wurde an der Haldemer Straße in Bohmte gesichtet (Screenshot aus einem Video). FOTO: Stefan Gelhot „Wir haben die Rudel hier“ Wolf an der Haldemer Straße in Bohmte gesichtet Von Andreas Schnabel | 29.04.2022, 16:52 Uhr

Anfang März dieses Jahres war in Heithöfen Wolfsgeheul zu hören und ein Wolf wurde am Folgetag in Bad Essens westfälischer Nachbarstadt Pr. Oldendorf, in der Ortslage Getmold, gesichtet. Nun hat eine Autofahrerin am 28. April mit ihrem Handy ein Video von einem Wolf an der Haldemer Straße in Bohmte aufgenommen.