Eigentlich stimmt das nicht so ganz. Weitaus wichtiger als die süße Leckerei war der gute Zweck, für den die Aktion erfolgte. Geholfen wird mit dem Verkauf nämlich Familien, die von der Hochwasserkatastrophe im Juni geschädigt worden sind. Der Niedersächsische Landfrauenband hatte kurzfristig zu der Aktion aufgerufen – und die Wittlager Landfrauen waren dabei. An drei Standorten. Nämlich in den Edekamärkten in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln. Da die Inhaber-Familie zudem die Zutaten sponserte, geht alles, was sich zum Abschluss der Aktion in der Kasse befand, auf das Spendenkonto.

Die Resonanz auf die Aktion war so groß, dass die Frauen mit dem Backen kaum nachkamen. Der Vorratsteller in Bohmte blieb jedenfalls regelmäßig leer. Die Leckermäuler griffen beherzt zu und futterten für den guten Zweck. Und immer wieder erfolgten größere Bestellungen: „Packen Sie mir bitte sechs für heute Nachmittag ein.“ Die Landfrauen zeigten sich auf derartige Nachfragen bestens vorbereitet.

Das galt genauso, als sie feststellten, dass die vorbereiteten Schüsseln mit Teil allmählich zur Neige gingen. Der Handmixer war ebenso zur Stelle wie die notwendigen Zutaten (schließlich befand man sich sozusagen an der Quelle). Im Handumdrehen verwandelten sich Eier, gute Butter, Zucker, Mehl und etwas Backpulver in neuen Waffelteig. Leerlauf jedenfalls gab es nicht. Wohl aber den Hinweis: „Wenn Sie erst noch einkaufen gehen, dann haben wir die Waffeln fertig, wenn sie herauskommen.“ Das klappte wie am Schnürchen.

Und wem der Sinn nicht nach Süßem stand, der zückte bereitwillig die Geldbörse, wenn er (oder sie) hörte, dass mit der Backaktion Flutopfern geholfen würden.

Die Bilanz konnte sich sehen lassen. Im Rahmen einer Vorstandssitzung am Mittwochabend zog Elsbeth Menke, die Vorsitzende der Wittlager Landfrauen, zufrieden Bilanz: „Der Betrag von 605 Euro kann sich sehen lassen.“ An welchen Landfrauenverband im betroffenen Gebiet das Geld überwiesen wird, müsse jedoch erst noch entschieden werden.