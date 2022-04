Die Kreisliga-Fußballer des Hunteburger SV – hier Tim Zentner (rechts) im Spiel gegen den SC Melle II – wollen sich im Kellerduell beim TSV Riemsloh mit Zweikampfstärke behaupten. FOTO: Stefan Gelhot Bohmter Frauen spielen um Titel mit Wittlager Kreisligisten stehen vor wegweisenden Kellerduellen in Riemsloh Von Peter Hilbricht | 13.04.2022, 10:04 Uhr

Im Blickpunkt des österlichen Fußballprogramms stehen drei Meisterschaftsbegegnungen in der Kreisliga. In den beiden Kellerduellen des Hunteburger SV und der SG Ostercappeln/Schwagstorf beim TSV Riemsloh geht es um wichtige Punkte für den Ligaerhalt. Um den Titel kämpfen derweil die Bezirksligafrauen des TV Bohmte am Ostermontag gegen RW Lage.