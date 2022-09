Die Fußballer des SC Herringhausen – hier in der Vorsaison mit Sascha Lehmkuhl (links) gegen Schwagstorf – haben am Freitag den Tabellenführer Hesepe-Sögeln zu Gast. Foto: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Wittlager Fußball: Venne im Topspiel Der SC Herringhausen will gegen den Primus Hesepe Beton anmischen Von Peter Hilbricht | 22.09.2022, 13:53 Uhr

Bezirksligist TSV Venne gastiert zum Topspiel in Ankum. Kreisligist SG Ostercappeln/Schwagstorf hofft auf einen Sieg beim Aufsteiger Engter. In der Frauen-Bezirksliga tritt Primus TV Bohmte beim BSV Holzhausen an. Die Wittlager Fußball-Vorschau.