Hat einen Ehrenplatz bei Wilhelm Wellner in Bohmte: der Brief von Annalena Baerbock. FOTO: Martin Nobbe up-down up-down Brief an Wilhelm Wellner Als Annalena Baerbock dann doch nicht nach Bohmte kam... Von Andreas Schnabel | 26.06.2022, 06:48 Uhr

Seit Jahren gibt es in Bohmte Kunst im Kälberstall auf dem Hof von Wilhelm Wellner. Dort an der Wand in der Galerie hängt auch ein eingerahmter Brief von Annalena Baerbock, der bekannten Politikerin der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Was macht der Baerbock-Brief in Bohmte?