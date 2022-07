Die Absolventen der Wilhelm-Busch-Schule in Hunteburg. Für sie geht es gut gerüstet in die Zukunft. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Video-Ansprache und Zeugnisse Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg verabschiedet 16 Schüler Von Johannes Kleigrewe | 02.07.2022, 14:41 Uhr

„Habt Mut“, gab Schulleiterin Annegret Menke den 16 Schülern mit auf den Weg, die am Freitag die Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg nach der neunten Klasse der Hauptschule mit ihrem Zeugnis in der Hand verließen. Es war ein besonderer Abschied - und das nicht nur, weil Klassenlehrerin Sabine Kerkhoff nur per Video an der Feier teilnehmen konnte.