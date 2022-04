uf Einladung der FDP-Fraktion im Rat der Gemeinde Bohmte stellt der Bürgermeister den Mitgliedern der FDP und der interessierten Öffentlichkeit seine Zielen für die kommenden acht Jahre vor. „Nach der guten und transparenten Zusammenarbeit der letzten Jahre schlägt die FDP-Ratsfraktion den FDP-Mitgliedern den Verzicht auf einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 11. September und die Unterstützung der Kandidatur von Klaus Goedejohann vor. Wir glauben, dass wir in dieser Zusammenarbeit noch viel Positives für die Gemeinde Bohmte bewegen können“, so Hilde Sundmäker und Mathias Westermeyer vom Vorstand der Bohmter Liberalen.