Im Zweikampf Marek Möllering (SG) und Joshua Warsinsky (TuS Bad Essen). Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Zwei Partien abgesagt Siege in der Kreisliga für Bohmte und Bad Essen mit unterschiedlichen Vorzeichen Von Peter Hilbricht | 20.11.2022, 17:34 Uhr

Von den Spielabsagen in der Region Osnabrück waren TSV Venne in der Bezirksliga und die SG Ostercappeln/Schwagstorf (Kreisliga) betroffen. In den Kreisligen kamen SG Wimmer/Lintorf und TV Bohmte zu wichtigen Heimsiegen. In der Frauen-Bezirkliga siegte Bohmte mit 5:1 gegen SG Neulangen/Langen.