Die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeugprüfungen für Kraftomnibusse, jährliche Hauptuntersuchungen und vierteljährliche Zwischenuntersuchungen, werden seitdem von Dekra-Ingenieuren durchgeführt. Seit mehr als 30 Jahren ist Diplomingenieur Heinz Bronswick (Dekra Osnabrück) mit der Durchführung dieser Abnahmen in der betriebseigenen Werkstatt der VLO in Bohmte betraut. Er übergab beim jüngsten Termin eine Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft an Frank Bühning, Betriebsleiter VLO Bus. Der Sachverständige lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Werkstattpersonal unter Führung von Meister Egon Helmich, der seit Jahrzehnten für den sicheren Betrieb der Omnibusse verantwortlich ist.

Die guten Prüfbedingungen in der VLO-Werkstatt (Grube für Schiene und Straße, Bushebebühne, Kran und Bremsenprüfstand) und die gewissenhafte Arbeit der Werkstatt, so Bronswick, trügen dazu bei, dass es selten Grund zu Beanstandungen gebe. Bühning betonte, dass das erfolgreiche Sicherheitskonzept für mehr als 30 Fahrzeuge auch weiterhin Bestand haben werde.