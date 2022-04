Abhilfe zu schaffen ist nicht einfach. In der Regel, so Alf Dunkhorst, Leiter des Fachdienstes Planen und Bauen der Gemeinde Bohmte, stoßen bei der Suche nach geeigneten Flächen unterschiedliche Interessenlagen aufeinander. Stichwort: Flächenverbrauch. Zunächst einmal geht es darum zu klären, wo sich geeignete Gewerbeflächen befinden. Das nutzt allerdings nichts, wenn diese nicht zur Verfügung stehen. Unbebaute Flächen sind überwiegend Ackerflächen, und die wiederum benötigen Haupterwerbslandwirte für ihren Lebensunterhalt – und lassen sich zudem gut verpachten. „Oft geht es dann nicht um Geld, sondern um ebenfalls schwer zu bekommendes geeignetes Tauschland“, unterstreicht Dunkhorst, „denn schließlich muss der Betrieb weiterlaufen.“ Demzufolge ist die Flächenakquise meist am zeitaufwendigsten. Ist sie gelungen, müssen Bebauungsplan aufgestellt und Bauleitplanverfahren eingeleitet werden. Ohne rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es keine Baumaßnahmen. Auch das kostet Zeit. Im Minimum neun Monate, so der Amtsleiter.

Die Vermarktung des Gewerbegebietes „Östlich der Schwagstorfer Straße“ in Hunteburg dauerte gerade einmal zwei Jahre. Der Verkauf der letzten Fläche bedeutet: Wendet sich ein ansiedlungswilliger Betrieb an die Gemeinde Bohmte, muss versucht werden, direkt eine passende Fläche zu finden. Ein Ausweichen von Hunteburg nach Bohmte ist derzeit ebenfalls nicht möglich, denn auch dort gibt es aktuell keine Kapazitäten. Eine Alternative sind frei werdende einzelne Grundstücke, auf etwas längere Sicht dürfte das Hafengebiet in Leckermühle zur Verfügung stehen. „Daran wird mit Hochdruck gearbeitet“, so Dunkhorst. Er betont: „Zusätzliche Arbeitsplätze in der Kommune lassen sich nur über Gewerbebetriebe gewinnen. Entsprechend freuen wir uns über jeden Betrieb.“ Allerdings müssen Flächen von den Gemeinden auch refinanziert werden. Sie binden die ohnehin knappen Mittel. Zudem gilt es, neue Gewerbegebiete zu marktfähigen Preisen anzubieten. Ebenfalls wichtig: ausreichende Größe, Lage und Anbindung an das Verkehrsnetz.