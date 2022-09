Im Schatten der St.-Matthäus-Kirche Hunteburg findet am ersten Adventswochenende ein neu strukturiertes Gemeinschaftsfest statt. Archivfoto: André Havergo up-down up-down Am 1. Advent Weihnachtsmarkt und Gemeindefest werden in Hunteburg nun vermischt Von Karin Kemper | 13.09.2022, 15:59 Uhr

Was passiert, wenn die gewohnte Fläche für den Weihnachtsmarkt der Hunteburger Werbegemeinschaft am Gasthaus Trentmann nicht mehr zur Verfügung steht? Die Antwort: Es wird nach einer Alternative gesucht – in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Matthäus.