Dekoratives zum Fest gibt es unter anderem auf dem Hunteburger Weihnachtsmarkt. Archivfoto: Christa Bechtel up-down up-down Am ersten Adventswochenende Weihnachtsmarkt 2022 in Hunteburg: Neuer Ort und neues Konzept Von noz.de | 20.11.2022, 10:46 Uhr

Der Hunteburger Weihnachtsmarkt präsentiert sich 2022 an einem neuen Ort und mit einem neuen Konzept. Das Fest findet am ersten Advent statt – und nicht wie bis bislang am dritten Advent. Zudem wird der Markt erstmals in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde an der St.-Matthäus-Kirche in Hunteburg ausgerichtet.