Die Arbeiten zum Um- und Anbau am DRK-Zentrum Bohmte sind abgeschlossen. Foto: DRK Bohmte up-down up-down Umbau offiziell vorgestellt Was im neuen DRK-Zentrum Bohmte möglich ist Von noz.de | 03.04.2023, 16:29 Uhr

Das DRK-Zentrum in Bohmte am Gützkower Ring ist erweitert worden. Viel Geld wurde dafür in die Hand genommen. Dafür gibt es jetzt ganz neue Nutzungsmöglichkeiten.