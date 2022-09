Vor der alten Filiale von Aldi Nord entsteht die neue. Foto: Vincent Buß up-down up-down Neubau an der Osnabrücker Straße Wann der neue Aldi in Bohmte eröffnet – und wie er aussehen soll Von Vincent Buß | 01.09.2022, 06:05 Uhr

An der Osnabrücker Straße in Bohmte entsteht eine neue Filiale von Aldi Nord. Auf Nachfrage verrät die Kette, was im Vergleich zum alten Markt anders wird und wann die Filiale öffnet.