Landtagswahl Niedersachsen 2022 Direkteinzug verfehlt: Bohmter Markus Kleinkauertz (CDU) hofft auf Listenplatz Von Rainer Westendorf | 09.10.2022, 21:20 Uhr

Den Direkteinzug in den Landtag hat Markus Kleinkauertz aus Bohmte nicht geschafft. Der Kandidat der CDU hat aber Achtungserfolge bei den Erststimmen erzielt. Am Ende war des Ergebnis aber deutlich für Guido Pott (SPD), der den Wahlkreis 75 erneut gewonnen hat. Ob Kleinkauertz über die Liste den Sprung nach Hannover schafft, wird sich erst in der Nacht zeigen.