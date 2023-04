Markus Kleinkauertz (links) und Thomas Rehme kandidieren für das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Bohmte. Archivfoto: Stefan Gelhot, PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down Bürgermeisterwahl am 23. April Bohmter Kandidaten im Vergleich: Wer sie sind und was sie unterscheidet Von Rainer Westendorf | 12.04.2023, 15:01 Uhr

Markus Kleinkauertz und Thomas Rehme wollen hauptamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Bohmte werden. Gewählt wird am Sonntag, 23. April. Was unterscheidet die beiden Bewerber? Welche Gemeinsamkeiten gibt es?