FOTO: Rainer Westendorf Budget eingehalten Neues Bürogebäude der VLO in Bohmte in Betrieb – das ist jetzt noch zu tun Von Rainer Westendorf | 24.07.2022, 10:00 Uhr

Das neue Bürogebäude der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO) in Bohmte ist fertiggestellt. Auf dem Gelände wird aber auch in den kommenden Wochen weiter gearbeitet. Was tut sich hier?