Die vietnamesische Küche ist mit To Cuong Nguyen und seiner Frau Thi Xuan Nguyen seit vielen Jahren bei „Menschen in Bohmte – Wir gehören zusammen“ vertreten – hier mit drei ihrer vier Enkelkinder. Foto: Karin Kemper up-down up-down Deutsche essen anders als Vietnamesen „Menschen in Bohmte“: Diese Familie kocht nach einem Geheimrezept Von Karin Kemper | 22.05.2023, 12:10 Uhr

„Ich bin lange in Bohmte und oft beim Integrationsfest ,Menschen in Bohmte‘ dabei. Jetzt will ich auch einmal anderen helfen und für Kinder spenden“, sagt To Cuong Nguyen. Er vertritt mit seiner Frau Thi Xuan das Land Vietnam.