Nach Angaben der Polizei ist einer aufmerksamen Zeugin am Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr im Stadtteil Fledder ein Mercedes aufgefallen, der offenbar einen Unfall hatte und in Schlangenlinien unterwegs war. Polizeibeamte haben das Fahrzeug wenig später auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Frankenstraße gesehen, es waren jedoch keine Personen in dem Wagen.

Viel zu schnell in Osnabrück unterwegs

Gegen 6 Uhr ist der beschädigte Mercedes dann nochmals einem Zeugen aufgefallen, dieses Mal fuhr der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Frankenstraße in Richtung Hannoversche Straße in Osnabrück. Die Polizei löste daraufhin eine Fahndung nach dem Fahrzeug aus.

Die Polizei wartet zu Hause auf den gesuchten Fahrer

Da der Halter in Bohmte wohnt, fuhr eine Streife dorthin und die Beamten mussten nicht lange warten: Als der gesuchte Mercedes vorfuhr und der Fahrer die Polizei erblickte, gab er Gas und versuchte zu flüchten. Die Beamten nahmen den weiteren Angaben zufolge die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug wenige Minuten später im Nelkenweg stellen.

Die Ordnungshüter trafen einen 26-jährigen Mann aus Bohmte am Wagen an. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend mehr als 1,4 Promille. Der junge Mann bestritt jedoch, den Wagen gefahren zu sein. Eine Polizeibeamtin konnte ihn jedoch als Fahrer identifizieren.

Dem Mann wurde dann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem beschlagnahmte die Polizei den Mercedes sowie das Smartphone des 26-Jährigen. Ein Richter habe diese Vorgehensweise später bestätigt.

Den Fuchs nach einem Unfall mitgenommen?

Am Mercedes hat die Polizei an unterschiedlichen Stellen Blutanhaftungen gefunden, im Kofferraum fanden die Beamten einen toten und deformierter Fuchs: „Der Bohmter hatte das Tier offenbar nach einem Verkehrsunfall einfach mitgenommen“, äußert sich Polizeisprecher Matthias Bekermann. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Jagdwilderei ermittelt.

Polizei sucht weitere Unfallstellen

Die Polizei sucht des Weiteren Hinweise zu den Unfallstellen, bei denen ein grau-silberner Mercedes-Benz E 220 CDI mit Erstzulassung 2004 aufgefallen ist. Neben dem Zusammenstoß mit dem Fuchs könnte es noch eine andere Unfallstelle gegeben haben, vermutet die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Bohmte unter der Rufnummer 05471 9710 entgegen.