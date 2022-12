Bei einem Unfall in Bohmte sind am Samstag zwei Autos kollidiert. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Ursache noch unklar Unfall auf B51 in Bohmte - Zwei Autos kollidieren frontal Von Sven Mechelhoff | 10.12.2022, 20:33 Uhr

Unfall in Bohmte: Am Samstagabend sind dort zwei Autos kollidiert. Das teilt die Polizei in einer ersten Meldung mit.