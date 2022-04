Akrobat schön. Bohmtes Rene Frese mit Haltungsnote 1. William Neufeld (Venne) staunt. FOTO: Stefan gelhot Schritt hin zur Meisterschaft Venne besiegt Bohmte 2:0 im Wittlager Derby Von Peter Hilbricht | 04.04.2022, 09:07 Uhr

Einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machte in der Fußball-Kreisliga -Ost Tabellenführer TSV Venne, der das Wittlager Derby in Bohmte vor großer Kulisse verdient mit 2:0 gewann.